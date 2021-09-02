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    Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz

    Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz

    Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuşan oyuncu Cihat Tamer, hükümeti hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 16:57
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    Geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, bugün son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.

    Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı törende, sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.

    Şenşoy hakkkında konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin Mahallenin Muhtarları dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

    Ferhan Şensoy'un unutulmayacak bir sanatçı olduğunu ifade eden Cihat Tamer, konuşmasında hükümeti hedef aldı.

    Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz VİDEO

    ÜLKEYİ DİN BAĞIMLISI HÜKÜMETLER YÖNETİYOR

    Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı.

    ŞİMDİ BİR MEYHANEDE KAFAYI ÇEKİYORLARDIR

    Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir ağabeyine, Erol ağabeyine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan." ifadelerini kullandı.

    Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz #1

    Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz #2

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