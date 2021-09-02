Ferhan Şensoy için düzenlenen törende konuşan oyuncu Cihat Tamer, hükümeti hedef aldı.

Geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat eden Ferhan Şensoy için, bugün son yolculuğuna uğurlanmadan önce veda töreni düzenlendi.

Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda sunuculuğunu Okan Bayülgen'in yaptığı törende, sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdi.

Şenşoy hakkkında konuşma yapan isimler arasında, Türkiye'nin Mahallenin Muhtarları dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

Ferhan Şensoy'un unutulmayacak bir sanatçı olduğunu ifade eden Cihat Tamer, konuşmasında hükümeti hedef aldı.

Cihat Tamer: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz VİDEO

ÜLKEYİ DİN BAĞIMLISI HÜKÜMETLER YÖNETİYOR

Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer, buna rağmen inadına tiyatro yaptıklarını belirterek, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı.



ŞİMDİ BİR MEYHANEDE KAFAYI ÇEKİYORLARDIR

Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir ağabeyine, Erol ağabeyine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan." ifadelerini kullandı.