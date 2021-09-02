Cihat Tamer: Ferhan, Münir ağabeyiyle birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır

Ferhan Şensoy için Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşan oyuncu Cihat Tamer, "Ferhan, Rasim'e, Münir ağabeyine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır." dedi.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz gün kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda, son yolculuğuna uğurlanmadan önce Ferhan Şensoy için veda töreni düzenlendi.

Sanat camiasından birçok isim bir araya gelip Şensoy hakkında son sözlerini dile getirdiği törende, Türkiye'nin Mahallenin Muhtarları dizisinden tanıdığı oyuncu Cihat Tamer de vardı.

"FERHAN, RASİM'E, MÜNİR AĞABEYİNE, EROL AĞABEYİNE KAVUŞTU"

Ferhan Şensoy'un unutulmayacak bir sanatçı olduğunu ifade eden Cihat Tamer'in sözleri dikkat çekti:

"Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir ağabeyine, Erol ağabeyine kavuştu.

Cihat Tamer: Ferhan, Münir ağabeyiyle orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır VİDEO

"HEP BİRLİKTE ORADA BİR MEYHANEDE KAFAYI ÇEKİYORLARDIR"

Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan."