Cihat Yaycı: Lübnan ile anlaşacakken Beyrut olayı oldu

Cihat Yaycı: Lübnan ile anlaşacakken Beyrut olayı oldu

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin deniz yetki alanları için Lübnan ile anlaşacağı sırada Beyrut'ta yaşanan patlamanın enteresan olduğunu söyledi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda yaşanan patlamada son verilere göre 137 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi ise yaralandı.

Bir atom bombasını andıran patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da facianın nedenlerine dair dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.

CİHAT YAYCI, PATLAMAYI YORUMLADI

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken, başka bir göreve çekilince emekliliğini isteyen Tümamiral Cihat Yaycı, Lübnan'da yaşanan patlamayla ilgili yorumlarda bulundu.

Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Konuyla ilgili Avaztürk'e değerlendirmelerde bulunan Cihat Yaycı, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmak adına son yıllarda giderek artan mücadelesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"LÜBNAN İLE ANLAŞACAKTIK, BU OLAY OLDU, ENTERESAN"

"Lübnan ile deniz yetki alanları antlaşması yapalım dedik, sonrasında bu olay yaşandı. 2010 yılında Libya ile yapalım dedik, Kaddafi devrildi. Mısır ile yapalım dedik, Mursi devrildi. Enteresan."