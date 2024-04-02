Haberler



Gündem



Çıkan yangında onlarca kişiye mezar oldu: İşte o gece kulübünün öncesi ve sonrası

Çıkan yangında onlarca kişiye mezar oldu: İşte o gece kulübünün öncesi ve sonrası Tadilattayken çıkan yangın nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği Masquerade isimli gece kulübünün yangından önceki hali merak edildi. Yıllardır hizmet veren gece kulübünün yangından önceki hali ve sonrası böyle görüntülendi.