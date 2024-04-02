Çıkan yangında onlarca kişiye mezar oldu: İşte o gece kulübünün öncesi ve sonrası
ensonhaber.com

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan Masquerade gece kulübü tadilattayken yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Gece kulübündeki yangında 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

29 vatandaşımız gece kulübü yangınında hayatını kaybetti

Yangının çıkış nedeniyle ilgili tadilat sırasında bir kıvılcımın ses sistemlerine sıçradığı ve çıkan yangında oksijen tüplerinin patladığı ileri sürüldü.

Yangının kesin nedeniyle ilgili incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

'Kıvılcım sıçradı ve oksijen tüpleri patladı' iddiası

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, yangınla ilgili başlatılan incelemede 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca Masquerade gece kulübünde meydana gelen yangınla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Ruhsatını 1987'de aldı

Ruhsatını 1987'de alan gece kulübünün, bunu 2018'de yenilediği öğrenildi.

Yine turistlerin sıkça gittiği bir mekan olarak da bilinen Masquerade, Ramazan ayı nedeniyle tadilata girmişti.

Turistlerin ilgi odağıydı: Ramazan ayı sonrası yeniden hizmete girecekti

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte yeniden faaliyete geçecek olan Masquerade gece kulübünden geriye ise geçmişteki fotoğraflar kaldı.

İşte o kareler...