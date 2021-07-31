Orman yangınlarını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

Orman yangınlarını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu

Birçok noktada etkili olan yangınları söndürebilmek için vatandaşlar varını yoğunu ortaya koydu. Ekiplerle omuz omuza mücadele eden vatandaşların görüntüleri objektiflere yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları ülkenin güney bölgesini etkisi altına aldı.

28-29-30 Temmuz tarihleri arasında devam eden 29 ilin 98 noktasındaki yangınlar kontrol altına alındı.

Alevlere arzözler, helikopter ve uçak gibi birçok yangın söndürme araçları ile müdahale edilirken vatandaşlar da çalışmalara katılarak varını yoğunu ortaya koydu.

VATANDAŞLAR MALLARINI VE CANLARINI SEFERBER ETTİ

Hem maddi hem manevi kayıplara yol açan yangınlara karşı omuz omuza veren vatandaşlar, tüm güçleri ile bölgede görev yapan ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

Vatandaşlar kendi araçlarını, eşyalarını ve canlarını yangınları söndürebilmek için seferber etti.

KOVALAR SU TAŞINDI

Bazı bölgelerde vatandaşların evlerindeki hortumla alevlere müdahale ettiği görülürken bazı vatandaşların ise kovalarla yangına su taşıdı.

İki kadının itfaiye hortumunu sırtlayarak yangın bölgesine taşıdığı anlar da objektiflere yansıdı.

ÇALILARLA ALEVLERE VURDU

Yangın bölgesinde ani müdahalede bulunan bir adamın eline geçirdiği dal parçaları ile alevleri vurarak söndürmeye çalıştığı görüldü.

Silifke’de çıkan orman yangınlarında ise vatandaşların alevleri tazyikli su ile söndürmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilenmemek için motosiklet kaskı taktığı anların görüntüsü ise felaketin büyüklüğüne karşı vatandaşların mücadele azmini gözler önüne serdi.