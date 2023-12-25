Çıldır Gölü dondu! Atlı kızaklar yüzeye çıkarılmaya başlandı Van Gölü'nden sonra 2’nci büyük göl olan Çıldır Gölü'nde kar kalınlığının 25 santimetre olmasıyla atlı kızaklar için harekete geçildi.

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AA

Yurdun doğusu karla kaplandı...

Bir yanda zorlu kar mücadelesi başlarken bir yandan da kış turizmi hareketlendi.

Kışın uğrak noktalardan biri de Kars ve Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü.

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkiindeki bir bölümü buzla kaplandı.

Atlı kızaklar gölün üstüne çıkarıldı

Buz kalınlığının yaklaşık 25 santimetreye ulaşmasıyla gölün simgesi haline gelen atlı kızaklar da donan yüzeye çıkarılmaya başlandı.

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bazı vatandaşlar da buz üzerinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

"Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz"

Yöre halkından Ercan Taşdemir, atlı kızak sezonunu açtıklarını belirterek, "Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Gölün kıyısında bulunan restoranda da balık ve yemek ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

"Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı"

Atlı kızakçı Aziz Taşdemir de yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirterek, "Sezona 5 atlı kızakla başladık. Kızakları buzun üzerine indirdik. Buz kalınlığı 20-25 santimetreye ulaştı. Her geçen gün de kalınlığı artıyor. Göl ilk olarak Taşbaşı köyü mevkiinde donuyor. Çıldır ilçesi ve diğer bölgeler daha sonra donuyor." diye konuştu.

Atlı kızak keyfi 50 TL

Bölgede unutulmaz bir deneyim sunan atlı kızaklarla 10, 15 ve 20 dakika arasında değişen turların maliyeti ise oldukça düşük.

Göl çevresinde bekleyenler 50 TL karşılığında bu deneyimi sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)