Çıldır Gölü'nde buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çıldır Gölü, yüzeyinin tamamen donmasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Kars ile Ardahan sınırındaki 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün bir kısmı, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

TURİSTLER SOLUĞU GÖLDE ALDI

Buz kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla Kars ve Ardahan tarafından gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirmeye başladı.

Turistler etrafı karlı dağlarla kaplı gölde, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaparak gün doğumunu da izliyor.

GÜVENLİK İÇİN ÖLÇÜM YAPILDI

Gölde buz radarı olarak bilinen bir cihazla buz kalınlığını ölçen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, buzun kalınlaşmasında son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi. Göl yüzeyindeki buz kalınlığının soğukların etkisiyle her geçen gün arttığını da vurgulayan Çoban, "Bu ölçümü Kars Valiliği her yıl yaptırıyor, bundaki amaçta buzun üstüne insanlar çıkmadan önce gölün güvenli olduğunu öğrenmek." dedi.

AT ARABALARI GEZMEYE BAŞLADI

Emrah Çoban, Çıldır Gölü'ndeki buz yoğunluğunun iyi seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda mevcut gölün blok halinde minimum 15 santim buz tuttuğunu tespit ettik. Gölün üzerinde örnekleme yapmaya devam ediyoruz. Buzun kalınlığı ve yoğunluğu burada at arabasıyla gezmek için uygun görünüyor." diye konuştu.