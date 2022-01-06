Buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı gölün yüzeyini hızarlarla açan su altı komandoları, eğitim faaliyetini Sarıkamış Şehitleri'ne armağan etti.

Ardahan'da hızarlar yardımıyla Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzları, üçgen galeri metoduyla kesen Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, ikişerli dalış eşleriyle bir giriş ve bir çıkış deliği arasında hat metoduyla sırayla dalış gerçekleştirdi.

BUZ TUTAN GÖLDE 10 METRE SUYA DALIŞ

Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasındaki Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü 1950 metre rakımlı gölde yaklaşık 10 metre suya daldı.

BUZ KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Su sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında değiştiği gölde özel kıyafetlerini giyen dalgıçlar, buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı göle girdi.

İLK DALIŞ SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ HATIRASINA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yıl içerisinde ülkenin her yerinde pek çok zorlu görevi başarıyla yapan, aynı zaman gerçekçi ve zorlu eğitim faaliyetlerini de aksatmayan timler, Çıldır'daki ilk dalışlarını ise Sarıkamış Şehitleri hatırasına gerçekleştirdi.

Çıldır Gölü'nde su altı komandoları dalış gerçekleştirdi VİDEO



EĞİTİMLER 10 GÜN SÜRECEK

Çıldır Gölü'nün adeta cam görünümü andıran buzlu yüzeyine çıkan dalgıçlar, açtıkları pankartla Sarıkamış şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu.

JÖAK timlerinin, soğuk ve buzlu sularda kaybolan vatandaşları arama kurtarmaya yönelik becerilerini geliştirmek amacıyla Çıldır’da yapacakları eğitimler 10 gün sürecek.