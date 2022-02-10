Çıldır Gölü'ne 'Atatürk' heykeli

Yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarında festival hazırlığına giren heykeltıraşlar, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünlü bakışını kara işliyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, 12 Şubat günü 7'ncisi düzenlenecek 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl Festivali' için hazırlıklar sürüyor.

80 kamyonla toplanan karla 7 metre yüksekliğinde ve 5 metre eninde Atatürk heykeli yapılıyor.

ATATÜRK'ÜN DÜRBÜNLÜ BAKIŞI HEYKEL OLUYOR

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya; Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Suat Korkmaz, heykel sanatçısı Ahmet İşçioğlu, Mesut Demir ve Kars Kafkas Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinden Tugay Kınsun ile Gürkan Gedik de katıldı. 'Bakış' adını verdikleri, Atatürk'ün Kocatepe'den dürbünle bakışını 5 Şubat'tan beri kara işlediklerini belirten öğretim görevlisi Uğur Özen, çalışmanın cuma günü tamamlanıp, açılacağını söyledi.

TURİSTLER İLGİYLE İZLİYOR

İlk kardan heykel çalışmalarını 2013 yılında Çıldır Gölü'ne ait sarı sazan balığını yaparak başladıklarını aktaran Özen, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereye kadar düştüğü bölgede gün boyu çalışarak yaptığımız Atatürk'ün kardan heykeli muhteşem olacak. Çıldır Belediyesi'nin festival alanındaki sosyal tesisler önünde yaptığımız heykel görenlerin daha şimdiden ilgisini çekiyor. 'Bakış' adını verdiğimiz çalışmada, Atatürk'ün Kocatepe'den o hafızalardan silinmeyen dürbünlü bakışını kara resmediyoruz." dedi.