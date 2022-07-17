Çılgın Sayısal Loto 16 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! Rekor ikramiye..

16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sayısal loto çekiliş sonuçları…

Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada üç gün çekilen çılgın sayısal loto çekilişi yapıldı.16 Temmuz 2022 çılgın sayısal loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

6 bilen şanslı kişinin alacağı büyük ikramiye ödülü 95 milyon TL idi.Fakat çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı.Çekiliş sonucuna göre 5 bilen 1 talihli 672.385,10 TL tutarında ikramiye kazandı. İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Noter huzurunda yapılan 16 Temmuz 2022 Cumartesi şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

10 - 17 - 26 - 29 - 75 - 80 + 32 (Joker) + 90 (Süperstar)