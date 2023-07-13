Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri terörden temizlendi! Doğal güzellikler ortaya çıktı Yüksekova'daki 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, terörün bitmesiyle festival alanı ve dağcıların uğrak yeri oldu.

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İHA

Güvenlik güçleri, yurdun dört bir yanını huzura kavuşturuyor.

Terörden temizlenen alanlarda ortaya çıkan doğal güzellikler, adeta mest ediyor.

Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgelerden biri de Hakkari'nin Yüksekova ilçesi.

İzinle giriş yapılıyor

60 kilometre güneyinde bulunan ve 3 bin 500 rakımıyla bölgenin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, yıllardır terör olaylarından dolayı bölgeye sivil vatandaşın girişine izin verilmiyordu.

Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan bölge sivillerin izin almaları halinde giriş veriliyor.

Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Bölgenin terörden temizlenmesiyle 1-2 Temmuz'da valilik organizasyonuyla bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalde 20 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Kar ve buz sularıyla oluşan şelaleler, Sat Buzul Göllerinin içerisinde bulunan buzullar, kartpostallık manzaralar sunuyor.

Yemyeşil bitki örtüsü, buzulların erimesiyle akan akarlardan biriken suların göllerde oluşturduğu masmavi görüntü ve dağların heybetli duruşu, görenleri hayran bırakıyor.

Dağlarda dört mevsim erimeyen kar, dağın eteklerinde bulunan rengarenk çiçekler, doğa harikasıyla büyülüyor.

"Burası adeta dağların ülkesi"

Van’dan geldiğini ve buraya hayran kaldığını ifade eden Mustafa Akkuş isimli vatandaş, “Cilo Dağları ve Sat Buzul Göllerini gezmeye geldik. Gerçekten muhteşem bir doğa, inanılmaz bir güzellik. Diğer yerlerde insanlar sıcaktan yanarken burada montla geziyoruz. Burası adeta dağların ülkesi. Dağların zirvelerinde ülkemizin en köşelerinden görülmesi gereken yerlerinden biri." dedi.