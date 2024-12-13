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DHA

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

61 yıllık Baas rejimi çöktü..

Muhalifler karşısında Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçarak Rusya'da sığınmacı oldu.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Yaklaşık bir haftadır süren geçişlerde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor..

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA SURİYELİ YOĞUNLUĞU

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için beklerken, kalabalık arasında kadın ve çocukların da yoğun olduğu görüldü.

İşlemlerin hızlanması için sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracında da çalışmalar devam ediyor.