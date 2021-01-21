CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER'e nasıl şikayet edilir? CİMER şikayet dilekçe örneği..

CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER'e nasıl şikayet edilir? CİMER şikayet dilekçe örneği..

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e başvuruda bulunmak isteyenler, CİMER başvurusu nasıl yapılır, CİMER'e nasıl şikayet edilir sorularını araştırıyor. Peki CİMER nedir, nasıl başvurulur?

CİMER, Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen halkla İlişkiler uygulamasıdır.

CİMER başvurusunun nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER, birçok şikayet ve öneriyi değerlendiriyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirilen CİMER merkezinde çalışanlar, vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri değerlendirip bir çözüm üretiyorlar.

Peki, CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER'e nasıl şikayet edilir?

CİMER NEDİR?

CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi anlamına gelmektedir. Yazılımı Başbakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2006 yılında yapılmıştır. İnternet sitesi mahiyeti taşımaktadır.

Bilişim teknolojileri kullanılarak hazırlanmış bir halkla ilişkiler yazılımıdır. Vatandaşın sıkıntı yaşadığı herhangi bir konuda rahatça devlete ulaşması amaçlanmıştır.

Bu bağlamda vatandaş ile devlet arasında bir köprü görevi görmektedir.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır.

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

E-DEVLET CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

CİMER'e yazılacak olan şikayet ve talep dilekçelerinde, öncelikli olarak gereksiz detaylara girmeden istenilen talep veya şikayet açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. CİMER şikayet ve talep dilekçesinin anlaşılır olması, talep veya şikayetin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

CİMER şikayet ve talep dilekçelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında yazılan dilekçelerde bir talebin veya şikayetin olmamasıdır.

İkinci olarak da yazılan şikayet veya talep dilekçelerinin imla kurallarına dikkat edilmeden okunaksız ve özensiz olarak yazılmasıdır. Bunlara mutlaka özen göstermeniz faydanıza olacaktır.

CİMER DİLEKÇE ÖRNEĞİ

"T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM

MERKEZİ MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe – ANKARA

BAŞVURAN : Ad, Soyad, adres ve iletişim bilgileri

TALEP KONUSU :

AÇIKLAMALAR :

1-…(Bu kısıma gerekli açıklamayı maddeler halinde yapabilirsiniz.)

2-…

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ilgili sorunun giderilmesi

saygılarımızla arz ve talep ederim. …/…/…

(Not: Açıklamalar ve talep kısmında gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz.)"