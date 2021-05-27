Çin aşısı olanlar Hacca gidebilecek mi? Hacı adaylarına kötü haber..

Suudi Arabistan, ülkeye girişte geçerli olan aşıların olduğu bir liste yayımladı. Listede Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmemesi üzerine Çin aşısı olanlar Hacca gidebilecek mi? sorusu gündeme taşındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen bazı aşıların uluslararası arenada kabul tartışmaları sürüyor. Türkiye'de kullanılan ilk aşı olan Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı da kabul görmeyen aşılar arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan da, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını kabul etmeyen ülkeler arasında yerini aldı.

Çin aşısı olan ve Hac için Pakistan'dan gelenleri ülkeye almayan Suudi Arabistan, ülkeye girişte geçerli olan aşıların olduğu bir liste yayımladı. Bu listede Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısına yer verilmedi.

Bu haber ülke gündeme bomba gibi düştü. Sinovac aşısı olan vatandaşlar, Çin aşısı olanlar Hacca gidebilecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki Çin aşısı olanlar Hacca gidebilecek mi? İşte detaylar...

SİNOVAC AŞISI OLANLAR HACCA GİDEBİLECEK Mİ?

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yayımlanan 9 sayfalık genelgede, hac kuralları ve kontenjan sayısının yanı sıra ülkeye girebilmek için önerilen aşıların listesi de yer aldı.

Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı Sinovac'a yer verilmedi. Suudi hükümetinin bu kararı, Sinovac aşısı kullanan Türkiye, Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerde Hac ibadeti için bekleyen hacı adaylarının endişelenmesine neden oldu.

Alınan kararla ilgili görüşmeler sürerken, Hacca gitmek için bekleyenlerin gözü kulağı Suudi Arabistan'a çevrildi. Eğer Suudi hükümeti, kararında bir değişikliğe gitmezse, Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.