Çin aşısının 3 ülkede farklı etki göstermesinin nedeni

Brezilya ve Endonezya’da Çin aşısının etkinlik yüzdesinin az olmasının sorulduğu Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, “Bunlar basın üzerinden aldığımız sonuçlar” dedi.

Çin’den gelen Sinovac aşısı her ülkede farklı etki gösteriyor.

Şu ana dek açıklanan sonuçlara göre bu aşı Brezilya’da yüzde 50, Endonezya’da yüzde 65, Türkiye’de ise yüzde 91 etkili…

Verilen farklı olmasının sebebini de Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal, tek tek anlattı.

“BASIN ÜZERİNDEN ALDIĞIMIZ SONUÇLAR”

Habertürk'te yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programında konuşan Ünal, “İki ülkeden alınan sonuçlar basın üzerinden aldığımız sonuçlar. Endonezya’nın bütün çalışma yaptığı sayı bin 320. Türkiye’de hesaplarken, 13 bin rakamını vermiştik. Endonezya’da da muhtemelen rakamlar daha yüksektir ama bin 320’nin sonucunu duyabildik. Evren küçük olunca, yüzde 65 gibi bir sonuç olabilir. Onlar devam etse belki daha yüksek çıkacak.” dedi.

CoronaVac aşısı verileri neden farklı Prof. Dr. Serhat Ünal açıkladı İZLE

“YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE OLMASA ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMEZ”

“Etkinlik, güvenlik alt ve üst sınır var istatistikte. Ve biz etkinliği yüzde 72 ile yüzde 97 olarak söylemiştik.” diyen Ünal, şöyle devam etti:

“Endonezya’nın bu rakamını bilmiyoruz. Ama bu rakam yüzde 50’nin üzerinde olmasa oradaki otorite bunun acil kullanım onayını veremez. DSÖ, bizim yüzde 72 olan oranı yüzde 50 olarak açıkladı. Bu rakam etkinlik değil, güvenlik alt sınırı rakamı. Bunun yanlış anlaşılmaması lazım.”