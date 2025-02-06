Çin basını: Türkiye, büyük bir uçak gemisinin inşasına başladı

AA & Ensonhaber

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun resmi yayın organı PLA Daily gazetesinde yayımlanan bir makalede, Türkiye’nin büyük bir uçak gemisi inşa etmeye başladığı duyuruldu.

Haberde, 60 bin tonluk yeni geminin, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi konumundaki 28 bin tonluk TCG Anadolu’nun iki katı büyüklüğünde olacağı vurgulanarak, "Türkiye, çift uçak gemisi grubuna yöneldi" başlığı kullanıldı.

"TÜRKİYE, YENİ FİLOSUYLA AZ SAYIDAKİ ÜLKE ARASINA GİRECEK"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, yeni uçak gemisinin yanı sıra bir denizaltı ve bir muhribin de inşasına başlandığını açıkladığına dikkat çekilen makalede, "Bu adım, Türkiye’yi çift uçak gemisi filosuna sahip az sayıdaki ülkeler arasına taşıyacak." değerlendirmesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN YENİ UÇAK GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen geminin 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 10,1 metre su çekimine sahip olacağı belirtilen makalede, şu teknik özelliklere yer verildi:

Azami hızı: 25 knot

Menzili: 10 bin deniz mili

Uçuş güvertesi kapasitesi: 20 savaş uçağı

Hangar kapasitesi: 30 savaş uçağı

Toplam hava aracı kapasitesi: 50 savaş uçağı

Yeni uçak gemisinin yerlilik oranının TCG Anadolu’ya kıyasla %80’in üzerine çıkmasının hedeflendiği belirtilirken, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen 32 hücreli dikey fırlatma sistemi (VLS), 4 yakın hava savunma sistemi (CIWS) ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacağı ifade edildi. Ayrıca, Türkiye’nin kendi geliştirdiği uçak fırlatma sisteminin bu gemiye entegre edilmesinin planlandığı vurgulandı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİYLE UYUMLU"

Makalede, Türkiye’nin bu projeyle savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefine bir adım daha yaklaştığı belirtilerek, uçak gemisinin inşasında 40’tan fazla Türk savunma şirketinin görev aldığı aktarıldı.

"TÜRK DONANMASI, UZAK BÇLGELERDE OPERASYON YAPABİLECEK"

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı gerilimler ve deniz hakimiyeti ihtiyacı doğrultusunda donanmasını güçlendirdiğine dikkat çekilen analizde, aynı zamanda küresel ölçekte etkisini artırmak amacıyla deniz gücünü büyütmeye yöneldiği ifade edildi.

Makalede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel çapta etkin bir güç haline getirmeyi amaçlıyor. Büyük bir uçak gemisiyle Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek." değerlendirmesine yer verildi.