Çin Başkonsolosluğu önünde Doğu Türkistan için protesto

Çin Başkonsolosluğu önünde Doğu Türkistan için protesto

Ellerinde Doğu Türkistan bayrakları ile Çin Başkonsolosluğu önüne gelen vatandaşlar, Urumçi’de 2009’da yaşanan olayları protesto etti. Kalabalık, ‘Zalim Çin hesap verecek’ sloganları attı.

Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Urumçi’de 2009 yılında yaşanan olayları protesto etti.

Protesto gösterisine çok sayıda Doğu Türkistanlı katıldı.

Ellerinde Doğu Türkistan bayrağı taşıyan kalabalığın, ‘Hak, Hukuk, Adalet, Türkistan'a Hürriyet’, ‘Zalim Çin Hesap Verecek’, 'Türkistan bizimdir, bizim kalacak' sloganları atıldı.

“SOYKIRIM VE ASİMİLASYON POLİTİKALARI ARTARAK DEVAM ETMEKTE”

Uluslararası Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, protesto sırasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“5 Temmuz katliamından bugüne kadar 12 sene boyunca soykırım ve asimilasyon politikaları artarak devam etmekte.

2016 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping sözde ırkçılık, bölücülük ve terör karşıtı propagandalarıyla, kökünden kazıma, tamamen yok etme politikası kapsamında Doğu Türkistan'da kurulan NAZİ toplama kamplarında günümüze kadar 8 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı rızası dışında tutulmuştur.





“KÖLE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYA MECBUR BIRAKMAKTADIR”

Bölge halklarından çıkan dini alimler, akademisyenler, aydınlar, sanatçılar ve toplumun her kesimini zorla fabrikalarda köle işçi olarak çalışmaya mecbur bırakmaktadır.”

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Çin Başkonsolosluğu önünde Doğu Türkistan için protesto VİDEO

