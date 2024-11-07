Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Donald Trump'a tebrik

İHA

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminin galibi Donald Trump'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Trump'ı zaferinden dolayı tebrik eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülkenin yeni dönemde anlaşabilmesi için doğru yolu bulma çağırısında bulunarak bunun her iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olacağını söyledi.

"TARİH İKİ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİNDEN KAZANÇ SAĞLANDIĞINI ÖĞRETTİ"

“Tarih, Çin ve ABD'nin iş birliğinden kazanç sağladığını ancak anlaşmazlıkların kaybettirdiğini öğretti.” ifadesini kullanan Xi, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun taleplerini karşıladığını belirtti.

DİYALOG VE İLETİŞİM VURGUSU YAPTI

Xi, iki tarafın karşılıklı saygı, barışçıl, bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği ilkelerini destekleyeceğini, diyaloğu ve iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde yöneteceğini ve faydalı iş birliğini karşılıklı olarak genişleteceğini umduğunu ifade etti.

2018'DE ARALARINDA TİCARİ SAVAŞ BAŞLAMIŞTI

Donald Trump ilk başkanlık döneminde 2018 yılında dünyanın ikinci büyük ekonomisiyle sert bir ticari savaş başlatmıştı, ancak Ocak 2020'de Covid-19 salgını öncesinde ateşkes ilan etmişti.