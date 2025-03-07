Çin Dışişleri Bakanı Wang: Gazze, Filistinlilere aittir

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ABD Başkanı Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'devralacağını' ve buraya 'sahip olacağını' söyledi.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

'TEK SEÇENEK ORADAN AYRILMAK' DEDİ

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, ayrıca 'Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini' belirtti.

İNSANİ YARDIMLARI DURDURDU

Trump'ın önerisi, Gazze'deki mevcut ateşkesin uygulanmasını da etkiledi.

İsrail tarafı ateşkesin işgali sona erdirmeye yönelik ikinci anlaşmasını müzakere etmekten vazgeçti ve Gazze'ye insani yardımları durdurdu.

"GAZZE FİLİSTİNLİLERE AİTTİR"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi; Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de 'Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri' başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Çin'in Orta Doğu'daki rolü ve Trump'ın Gazze planına ilişkin soruya verdiği yanıtta Wang, "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Gazze'nin statüsünü zorla değiştirmek barış değil yalnızca kaos getirecektir." ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞI TEŞVİK ETMELİ"

Çin'in Gazze'de barışın sağlanması için Mısır ve diğer Arap ülkeleri öncülüğündeki planı desteklediğini ifade eden Wang, ABD'yi adını anmadan eleştirerek şu sözleri kullandı:

Eğer büyük ülke, Gazze halkını gerçekten umursuyorsa kapsamlı ve kalıcı barışı teşvik etmeli, insani yardımı artırmalı, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesini gözeterek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamalı.

"FİLİSTİN'E DAHA FAZLA DESTEK VERMELİ"

Orta Doğu'da barış olmadan dünyada istikrarın sağlanamayacağının altını çizen Wang, sözlerini şöyle sürdürdü:

Filistin sorunu, daima Orta Doğu sorununun merkezinde yer aldı. İsrail-Filistin çatışması sürekli tekrarlanıyor çünkü iki devletli çözümün ancak yarısı gerçekleşti. İsrail Devleti, uzun zamandan bu yana varlığını sürdürüyor fakat Filistin Devletine hala ulaşılamıyor.



Uluslararası toplum, sonraki süreçte iki devletli çözüme daha fazla odaklanmalı ve bağımsız Filistin Devletine daha fazla destek vermeli. Filistin ile İsrail ancak o zaman gerçekten barış içinde birlikte var olabilir, Arap ve Yahudi halkları sürekli dostluk içinde bir arada yaşayabilir.

BİRLİĞİ SAĞLAMA ÇAĞRISI YAPTI

Bakan Wang, Filistinli taraflara, Pekin Deklarasyonu'ndaki irade beyanına uygun olarak aralarında birliği sağlama çağrısında bulundu.

Orta Doğu'daki tüm tarafların farklılıklarını kenara bırakarak Filistin Devletini desteklemesi, uluslararası toplumun da İsrail ile Filistin arasında barışı teşvik için mutabakat inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

"BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Çin'in Orta Doğu ülkelerinin stratejik ortağı, Arap halklarının samimi dostu olduğunu belirtti.

Wang, Orta Doğu'da barış, adalet ve kalkınma için çaba göstereceklerini, bölge ülkelerinin kendi kaderlerini ellerine almasını, kendi kalkınma yollarını, barış ve diriliş rüyalarını gerçekleştirmesini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.