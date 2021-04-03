Çin Ethereum'u: NEO Coin nedir? NEO Coin hakkında merak edilenler..

Şangay merkezli Onchain adlı firma tarafından geliştirilen ve kripto para birimi NEO hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki NEO Coin nedir? İşte detaylar..

NEO, topluluk tarafından yürütülen açık kaynaklı bir blokzinciri projesidir. Varlıkları dijitalleştirmek için blokzinciri teknolojisi ve bu varlıkların yönetimini otomatikleştirmek için akıllı kontratları kullanmaktadır.

Ölçeklenebilir bir dağıtık ağ ve dijital sözleşmeleri bir araya getirerek dijital dünya için "Akıllı Ekonomi" oluşturmayı amaçlamaktadır. 2014 yılında Antshares ismiyle geliştirilmeye başlayan projenin kaynak kodları haziran 2015'te GitHub'da yayınlamıştır.

Blokzinciri ekim 2016'da işlemlere açılan Antshares, 2017'de "Akıllı Ekonomi" olarak güncellediği vizyonuyla beraber NEO olarak yeniden adlandırılmıştır.

Çin ‘in Ethereum ‘u olarak da bilinen NEO coin, Ethereum ‘un Ether ‘i gibi sistemdeki uygulamalarca kullanılır. NEO sisteminde ayrıca GAS adı verilen bir ödül sistemi vardır.

NEO COİN NEDİR? NEO COİN HAKKINDA BİLGİLER

NEO platformunun para birimi olan NEO toplamda 100 Milyon adet olarak üretilmiştir. Kripto para birimleri genel olarak 100 miilyon parçaya bölünebiliyorken, NEO en az 1 birim olarak transfer edilebilmektedir.

Kripto parayı transfer edebilmek için ödenmesi gereken işlem ücretleri, platformda üretilmiş bir diğer dijital varlık olan GAS ile karşılanmaktadır.

NEO kullanıcıları, hesaplarında bulundurdukları NEO miktarı oranında GAS ile ödüllendirilmektedir. NEO sahipleri, aynı zamanda platform üzerinde oylama hakkına da sahiptir.



Saniyede 1000 transfer işlemi gerçekleştirilebilen NEO blokzincirinde, her 15-20 saniyede bir yeni bir blok üretilmektedir. Doğrulanan her blokla birlikte GAS üretimi de sağlanmaktadır.

2017’de her blokta 8 adet GAS üretilirken bu sayı her yıl bir adet azalarak yaklaşık 22 yıl boyunca toplamda 100 milyon adet GAS üretileceği hesaplanmıştır. Üretilen GAS, cüzdanlarında bulunan NEO miktarı oranında NEO sahiplerine dağıtılmaktadır.

1 NEO COİN KAÇ TL?

3 Nisan 2021 itibarıyla 1 NEO 362.06 TL TL‘dir. Ayrıca 1 NEO 44.61 $ dolardır. 1 NEO karşılığında 362.06 TL Türk Lirası veya 44.61 $ dolar alınabilmektedir. NEO fiyatı son 24 saatte -1.04% değişim ile şu anda 362.06 TL TL‘den işlem görmektedir.