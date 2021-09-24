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    Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı

    Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılan tüm işlemleri yasa dışı ilan etti.
    • AA
    • 24.09.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 13:59
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    Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı

    Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılan işlemlerin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

    Kripto para ile yapılan tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan Çin'den gelen açıklama sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı.

    PİYASA ALTÜST OLDU

    Bitcoin cuma günü yüzde 4,5'a varan değer kaybı yaşadı.

    Ether'deki değer kaybı yüzde 7'yi aştı.

    PARA MADENCİLİĞİ DE YASAKLANMIŞTI

    Merkez Bankası, kriptoların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini de hatırlattı.

    Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.

    Çin Merkez Bankası ndan kripto para kararı #1

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