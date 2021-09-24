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Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı
Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılan tüm işlemleri yasa dışı ilan etti.
- AA
- 24.09.2021 - 13:09
- Güncelleme : 24.09.2021 - 13:59
Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılan işlemlerin yasaklanması gerektiğini bildirdi.
Kripto para ile yapılan tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan Çin'den gelen açıklama sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı.
PİYASA ALTÜST OLDU
Bitcoin cuma günü yüzde 4,5'a varan değer kaybı yaşadı.
Ether'deki değer kaybı yüzde 7'yi aştı.
PARA MADENCİLİĞİ DE YASAKLANMIŞTI
Merkez Bankası, kriptoların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini de hatırlattı.
Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.