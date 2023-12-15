Çin ordu gazetesi: Türkiye savunma alanında yeni bir yol ortaya koydu Çin'deki Ordu Gazetesi, Türk İHA ve İDA'larının koordineli tatbikatını haberleştirdi. Türk insansız hava ve deniz araçlarının ekim ayındaki müşterek test operasyonunun 'dünyada bir ilk' olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu yorumları da yapıldı.

AA

Türk savunma sanayindeki atılımlar dünyanın yakın takibinde.

Son yıllarda savunma sanayide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor.

Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı.

Çin yakın takibe aldı

Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin, Doğu Akdeniz’deki ortak tatbikatını haber yaptı.

Müşterek test operasyonunun, alanında bir ilk olduğunu vurguladı.

Dünyanın dört bir yanından, İHA-İDA iş birliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığını da kaydetti.

"Türkiye yeni operasyonel kabiliyet geliştirdi"

Türkiye'nin bu tatbikatla, deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor.

Geçen ekim ayında yapılan test operasyonunda, 22 metre uzunluğundaki hedef gemi, önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti.

TB2, bilgileri, 8 adet Albatros İDA’dan oluşan gemi grubuna iletti.

İDA’lardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.

Albatros-S İDA

Albatros-S, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi.

Albatros-S botları farklı seyir formasyonları uygulayabilen İDA sürü unsurlarından ve engellerden (hareketli engeller dahil) sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip.

Otonom paylaşımı yapılmakta

Ayrıca verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılmakta ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte.

Albatros-S otonom, yarı otonom veya uzak komuta ile kullanılabilmekte olup kullanıcı dostu bir ara yüze sahip.

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracı...

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip.

Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kıran Bayraktar TB2, ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyor.

Temel uçuş performansı

Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı ise şöyle:

- 18,000 feet operasyonel irtifa

- 27 saat maksimum havada kalış süresi

- Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi (triple redundant)

- Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

- GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

- 25.000 feet maksimum irtifa

Gelişmiş özellikleri

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

- Tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği

- Dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği

- Tam otomatik taksi ve park özelliği

- Yarı otonom uçuş modları desteği

- Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması

- Çapraz yedekli YKİ sistemi

- Özgün yedekli servo aktüatör birimleri

- Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)