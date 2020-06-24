Çin'de 12, Güney Kore'de 51 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 12, Güney Kore'de 51 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 12 yeni koronavirüs vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 7'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı.

Böylece Pekin'de, 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 249'a yükseldi.

TOPLAM VAKA 83 BİN 430 OLDU

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam koronavirüs vaka sayısının 83 bin 430 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse rastlanan 78 bin 425 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

TEST KAPASİTESİ ARTIRILDI

Çin basını, Pekin'de vakaların artması üzerine günlük nükleik asit test kapasitesinin 100 binden 300 binin üzerine çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonu, vakaların yükselişe geçtiği 11 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2.5 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldığını aktardı.

PAZAR ÇEVRESİNDEKİLER KARANTİNAYA ALINACAK

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişiler dahil, evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az iki sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 12 BİN 535'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine göre, ülkede son 24 saatte 51 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 20'si yurt dışı kaynaklı olurken, toplam yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1491'e yükseldi. Bugün bildirilen ülke içi kaynaklı 19 vaka ise başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 12 bin 535'e ulaştı, şimdiye kadar virüs nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan 10 bin 930 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1324 aktif vaka bulunuyor.

GECE KULÜBÜNE GİDENLERDE GÖRÜLDÜ

Güney Kore'de günlük kaydedilen koronavirüs vaka sayısı, 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez 22 Haziran'da 20'nin altına düşmüştü. Son zamanlarda koronavirüs, çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan koronavirüs vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.