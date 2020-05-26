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Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni vaka
Son bir günde Çin'de 7, Güney Kore'de 19 koronavirüs vakası tespit edildi.
- AA
- 26.05.2020 - 15:28
Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı.
Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi. Çin'de 81 kişinin koronavirüs nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.
1 HAZİRAN'DA EĞİTİM BAŞLAYABİLİR
Başkent Pekin'deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran'da eğitime başlaması planlanıyor. Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen koronavirüs, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
GÜNEY KORE'DE 19 YENİ VAKA
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi. Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi. Güney Kore'de 11 bin 225 kişide tespit edilen virüs nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.