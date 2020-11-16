Çin'de iPhone almak için böbreğini sattı, yatalak kaldı

Çin'de yaşayan Wang Shangkun isimli genç, iPhone alabilmek için böbreğini sattı. Genç adam, böbrek yetmezliği nedeniyle ömür boyu yatağa mahkum kaldı.

Çin'de yaşayan Wang Shangkun, arkadaşlarına hava atabilmek için iPhone almak istiyordu.

Ailesi bu masrafı yapamayacaklarını söyleyince de istediği telefonu alabilmek için başka bir yola başvurdu.

İKİNCİ BİR BÖBREĞE İHTİYACIM YOK DEDİ, ÖMÜR BOYU YATALAK KALACAK

"İkinci bir böbreğe ihtiyacım yok, biri yeterli" diye düşünen 17 yaşındaki genç, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileri ile anlaştı.

Böbreğini satabilmek için yasa dışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3 bin dolar aldı. Ancak Unilad'ın, yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

AİLESİ ŞAŞTI KALDI

Büyük bir hata yapan genç, böbreğini sattıktan sonra dönemin popüler cihazlarından olan iPhone 4 ile iPad 2'yi satın aldı. Eve gittiğinde aldıklarına şaşıran aile, gence baskı yapmaya başladı. Baskılara daha fazla dayanamayan genç, cihazları alabilmek için böbreğini sattığını itiraf etti.

Gencin itirafını duyan aile neye uğradığını şaşırdı.

DİĞER BÖBREĞİ DE ÇALIŞMIYOR

Şu an 25 yaşında olan Shangkun, ameliyat sonrasındaki bakımsızlık ve böbrek ameliyatının neden olduğu hasarlar nedeniyle, oldukça büyük bir enfeksiyon ile karşı karşıya kalan gencin sağlam olan böbreği de çalışmaz bir duruma geldi.

Her gün diyalize girmek zorunda kalan gencin ne kadar ömrünün kaldığı ise şu an bilinmiyor. Bir diğer yandan yaşanan bu olay, yetkili kurumlara da yansıdı.

Ekipler, gencin irtibata geçtiği kişileri tespit ederek, aralarında doktorların da olduğu 9 kişiyi tutukladı. 9 kişiden 5'i doğrudan organ satışı yapmakla yargılanırken, mahkeme Shangkun ve ailesine 300 bin dolarlık bir tazminat ödenmesine karar verdi.