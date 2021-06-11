Çin’de, koronavirüse yakın ikinci bir virüs bulundu

Araştırmacılar yarasalarda, genetik olarak koronavirüse yakın ikinci bir virüs buldu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir bölgede yapılan keşif, yarasaların insanlara koronavirüs yayma potansiyellerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Shandong Üniversitesi'nden Weifeng Shi ve meslektaşları, Mayıs 2019 ile Kasım 2020 ayları arasında ormanda yaşayan küçük yarasalardan örnekler topladı.

Yarasaların ağızlarından sürüntü almanın yanı sıra idrar ve dışkıları test edildi.

BİRİ ŞU ANKİ PANDEMİYE NEDEN OLAN VİRÜSE BENZİYOR

Cell dergisinde yayınlanan raporda, "SARS-CoV-2 benzeri dört koronavirüs de dahil olmak üzere farklı yarasa türlerinden toplam 24 yeni koronavirüs genomu topladık" bilgisine yer verildi.

Rapora göre, bu virüslerden biri genetik olarak mevcut pandemiye neden olan SARS-CoV-2 virüsüne çok benziyor.

VİRÜSÜN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

2020 yılında haziran ayında Tayland'dan toplanan SARS-CoV-2 ile ilgili virüsle birlikte bu sonuçlar, virüslerin yarasa popülasyonlarında dolaşmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde yüksek bir frekansta ortaya çıkabileceğini açıkça gösterdi.

Araştırmacılar SARS-CoV-2'nin nereden geldiğini bulmaya çalışıyor. Örneklerin çoğunun at nalı yarasa türlerinden geldiği belirtiliyor.