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- Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu
Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu
Çin’de meydana gelen olayda rögar kapağında bulunan delikten içeriye torpil atan çocuk, patlamanın etkisiyle havaya uçtu. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 14:21
- Güncelleme : 08.02.2021 - 14:35
Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu torpili içeriye attı.
Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü.
ÇOCUĞUN HAVAYA UÇTUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.
Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu- İZLE
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