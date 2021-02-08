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    Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu

    Çin’de meydana gelen olayda rögar kapağında bulunan delikten içeriye torpil atan çocuk, patlamanın etkisiyle havaya uçtu. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 14:35
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    Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu

    Çin'de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada rögar kapağına eğilen küçük çocuk, kapaktaki delikten elinde tuttuğu torpili içeriye attı.

    Tam o sırada meydana gelen şiddetli patlamanın etkisiyle çocuk, metrelerce havaya uçarak yere düştü.

    ÇOCUĞUN HAVAYA UÇTUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun havaya uçtuğu ve yere sertçe düştüğü görüldü.

    Yerel medya, çocuğun yüzünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Çin'de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu- İZLE

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    Çin de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu #1

    Çin de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu #2

    Çin de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu #3

    Çin de rögara torpil atan çocuk havaya uçtu #4

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