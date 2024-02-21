Çin'den ABD'nin Gazze'deki savaşa ateşkes itirazına tepki: Katliama yeşil ışık yakılıyor Cezayir tarafından BM'ye sunulan Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ve ateşkes talep eden karar tasarı ABD tarafından reddedilirken Çin daimi temsilcisi, vetoya tepki göstererek "Katliama yeşil ışık yakılıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam devam ediyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, uluslararası tüm uyarılara rağmen acımasızca sürdürülüyor.

Arkasında ABD ve Batılı ülkelerin desteğini hisseden İsrail, Gazze'de insanlık ve savaş suçu işliyor.

Ateşkes tasarısı oylamaya sunuldu

Son olarak dün Cezayir tarafından sunulan Gazze'de acil insani bir ateşkesin yanı sıra tüm rehinelerin sona ermesi ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunuldu.

ABD kararı reddetti

Oylamada 13 ülke karara destek verirken, kararı reddeden tek ülke ABD oldu.

"ABD'nin vetosu görüş birliğini engellemiyor"

Çin BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin vetosuna tepki vererek şu açıklamayı yaptı:

“Bugün oylamanın sonucu açıkça görülüyor ki Gazze'deki savaş durdurulacak bir ateşkes konusunda Güvenlik Konseyi'nde ezici bir görüş birliğinin bulunmaması söz konusu değil, aksine ABD'nin vetosu Konseyi'nin görüş birliğini engellemiyor. ABD vetosu yanlış bir mesaj göndererek Gazze'deki durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor.”

"Katliamın devam etmesine yeşil ışığın yakılmasından başka bir şey değil"

Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BMGK'deki konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Konsey'in ateşkes kararı veto edilirken, Gazze'deki masum siviller hayatında ölüyor ve ölümün başlangıcında mücadele ediyor. ABD, Konsey kararının devam eden çabalarını engellemeyeceğini iddia ediyor. Böyle bir iddia kesinlikle savunulamaz. Sahadaki durumun göz önüne getirilmesi, acil bir ateşkesten pasif bir şekilde kaçınmaya devam etmek, katliamın devam etmesine yeşil ışığın yakılmasından başka bir şey değildir.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)