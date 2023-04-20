Çin'den gelen katlanabilir konteynerler kuruluyor Çin’den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner; Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” dedi.

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Türkiye, 6 Şubat günü asla unutamayacağı bir felaket yaşadı…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem, 11 ili enkaza çevirdi.

Binlerce bina, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkıldı.

Barınma ihtiyaçları gideriliyor

Binlerce canın yitip gittiği asrın felaketinde büyük bir sınav veren Türkiye, gerek arama kurtarma gerekse de yardımlar konusunda dirayet gösterdi.

Yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde bir yandan konutlar inşa ediliyor, diğer yandan da barınma ihtiyaçları gideriliyor.

Afet bölgesine 65 bin katlanabilir konteyner kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenenler için konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Buna göre Çin’den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner; Kahramanmaraş’ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı.

Bakan Soylu, “Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız” dedi.