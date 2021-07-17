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    Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

    İzmir’de Aliağa Limanı’nda eroin üretiminde kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon, Türkiye tarihinde tek seferde en fazla kimyasal madde ele geçirilen operasyon oldu.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 16:31
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    Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

    İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Limanı’na uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alarak harekete geçti.

    Ekipler, Çin’den yola çıkan ve Aliağa Limanı’na gelen konteyner yüklü gemiyi takibe aldı.

    26 TON 160 KİLOGRAMA ULAŞAN UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Gemi içerisindeki konteynerlerde inceleme yapan ekipler, konteynerler içerisinde 120 varil uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ve ağırlığı 26 ton 160 kilograma ulaşan Asetil Klorür Hidroklorik Asit ele geçirdi.

    13 TON EROİN YAPILABİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

    Ele geçirilen kimyasal maddelerle 13 ton eroin yapılabileceği öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı #3

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