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- Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı
Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı
- İHA
- 17.07.2021 - 16:31
İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Limanı’na uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alarak harekete geçti.
Ekipler, Çin’den yola çıkan ve Aliağa Limanı’na gelen konteyner yüklü gemiyi takibe aldı.
26 TON 160 KİLOGRAMA ULAŞAN UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Gemi içerisindeki konteynerlerde inceleme yapan ekipler, konteynerler içerisinde 120 varil uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ve ağırlığı 26 ton 160 kilograma ulaşan Asetil Klorür Hidroklorik Asit ele geçirdi.
13 TON EROİN YAPILABİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ
Ele geçirilen kimyasal maddelerle 13 ton eroin yapılabileceği öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.