Çin'den getirilen aşılar depolara taşındı

Aşılar, tırlara yüklendikten sonra ilaç deposuna götürüldü. 14 gün sürecek testlerden çıkacak sonuca göre aşılama başlayacak.

Çin'den sipariş edilen 3 milyon doz koronavirüs aşısı, Ankara'ya ulaştı.

Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan aşılar, Esenboğa Havalimanı’na geldikten sonra burada tırlara yüklendi.

DEPOYA TAŞINDI

2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıklarda saklanabilen aşılar, özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde, Sağlık Bakanlığı’na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşındı.

14 GÜNLÜK TEST SÜRECİ

Aşılarla ilgili Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlere başlanması bekleniyor.

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İKİ DOZ ŞEKLİNDE UYGULANACAK

14 günlük testlerden onay çıkması halinde aşılama başlayacak. Dört aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak, koronavirüs ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara iki doz şeklinde uygulanacak.

KOCA'NIN AŞI PAYLAŞIMI

Aşıların Türkiye'ye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşıları Türkiye'ye geldi FOTO GALERi