Çin'den Türkiye'ye dev bir yatırım daha: Chery fabrika açıyor

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Otomobil devleri Türkiye'de fabrika açmak için sıraya girdi...

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi.

Bu kararın ardından harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi.

CHERY TÜRKİYE'YE GELİYOR

ilk olarak BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma çalışmaları sürerken diğer bir dev firma ise sıraya girdi.

Çinli otomobil devi Chery ile mutabakata varıldı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi.

SAMSUN'DA KURULUYOR

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli parçalar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

BYD'DEN DEV YATIRIM

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.