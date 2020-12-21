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    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı

    İlk ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğu tamamlandı. İlk trenin ardından Çin’e giden ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy'den yol aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 08:04
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 08:06
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    Kuşak Yol Projesi kapsamında Türkiye'ye 5 milyar dolarlık gelir potansiyeli taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni,  2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 15 günde Çin'in Xi'an şehrine ulaştırdı.

    Projeden çok muhalefet tarafından "Tren Halkalı'da duruyor, Çin'e vagon gitmiyor. Çin'e giden tren nerede" sözleri gündemde daha çok yer aldı.

    İKİNCİ TREN DE YOLA ÇIKTI

    İlk trenin ardından ardından Çin'e giden ikinci ihracat treni de Çerkezköy'den yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, "Çin treni nerede 2 Çerkezköy" Çin'e giden ikinci ihracat trenimiz Çerkezköy'den yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #1

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #2

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #3

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #4

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #5

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #6

    Çin’e giden ikinci ihracat treni yola çıktı #7

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