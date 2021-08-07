Yatağan ilçesinde çıkan ancak rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Çine'ye sıçradı. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ederken, tedbir amacıyla 6 mahallede bazı evler boşaltıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi, kırsal Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda çıkan yangın büyüdü. Yangın rüzgarın etkisiyle yön değiştirip, şiddetini artırarak Aydın'ın Çine ilçesine kadar ulaştı.

Çine'nin Akçova Mahallesi'ne kadar gelen yangının ardından, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ise karadan müdahale etti.

Çine'de çıkan orman yangını nedeniyle 6 mahalle boşaltıldı VİDEO

6 MAHALLEDE EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar destek verdi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler, evleri tehdit etmeye başladı.

Yangın nedeniyle 6 mahallede bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını mahalle dışına çıkardı.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Gece yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy şu ifadeleri kullandı;

"Yatağan bölgesinde başlayan orman yangını, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'ne doğru hızla ilerledi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle belirli bir noktada yangın durdurulmaya çalışıldı. Ancak henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Biz tedbir amaçlı 6 mahallemizin belirli bölümlerini tahliye kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönden esmesi durumunda, yangının yerleşim yerlerine intikali ve burada vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yaptık.





"500 HEKTARLIK BİR ALAN ZARAR GÖRDÜ DİYEBİLİRİZ"

Bu yönde aldığımız kararı muhtarlarımızla birlikte değerlendirdik ve bu çalışmayı başlattık. Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyoruz.

Tabii ki asıl yangın sona erdikten sonra ne kadar alanın zarar gördüğü ortaya çıkacaktır. Şu anda bütün birimlerimiz burada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz bir an önce yangını kontrol altına alabilmektir.”