Çin'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan bir tweet atmıştı.

5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Katliamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını yitirenleri sosyal medya hesaplarında anan Akşener ve Yavaş’ın paylaşımına karşılık Çin’in Ankara Büyükelçiliği şu açıklamayı yaptı:

TEPKİ TOPLAYAN O AÇIKLAMA

"Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."





ÇİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Oldukça tepki çeken bu tweetin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu paylaşım nedeniyle Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı açıklandı.

Büyükelçiyi Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran kabul etti. Büyükelçiye atılan Tweet nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.