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    Çin'in Ulusal Halk Kongresi'nden korkutan görüntü

    Çin Halk Cumhuriyeti'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. Kurul toplantısında milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe saydığı dikkat çekti.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 17:19
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    Çin'in Ulusal Halk Kongresi'nden korkutan görüntü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de 13. Ulusal Halk Kongresi, ikinci genel kurul toplantısı bugün yapıldı.

    Toplantıya katılan milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü.

    VUHAN'DA 51 KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLDİ

    Hastalığın çıkış yeri olarak bilinen Vuhan’da bugün 51 kişide daha koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı.

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