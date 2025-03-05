Çin'in Washington Büyükelçiliği: ABD savaş istiyorsa hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirdi.

Söz konusu uygulama, 4 Şubat'ta yürürlüğe girdi.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKTI

Trump, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise Çin'e yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getireceğini ifade etti.

Trump, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'ye gelen fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

"SONUNA KADAR SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Bu karara Çin'in Washington Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verilerek şu sözler kullanıldı:

ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapması gereken en doğru şey, eşit davranarak Çin'le istişare etmeli. ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük savaşı, ister ticaret savaşı, isterse başka bir savaş olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız.