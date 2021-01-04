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    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, pop müziğin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç'la benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 16:38
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    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı

    Koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, sosyal medyada Türk takipçilerin dikkatini çekti.

    Bakan Vang Yi, birçok kullanıcı tarafından şarkıcı Serdar Ortaç'a benzetildi.

    YÜZLERCE YORUM ALDI

    Bakan Yi'nin Instagram üzerinden paylaşılan görseline ise yüzlerce esprili yorum geldi.

    Kullanıcılar, "İnsanlar çift yaratılır iddiasını doğrulayan benzerlik', 'Korona aşısından sonra Serdar Ortaç', 'Serdar Ortaç'ın çakmasını yapmış vicdansızlar" gibi yorumlarda bulundu.

    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı #1

    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı #2

    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı #3

    Çinli Bakan Vang Yi ile Serdar Ortaç benzerliği görenleri şaşırttı #4

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