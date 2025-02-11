Çinli çift elektrikli araçlarıyla Yüksekova'ya geldi: Hava kirliliğine dikkat çektiler

Hava kirliliğine dikkat çekmek Çin'den harekete geçtiler...

Benzinli ve dizel araçlarının neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekmek için elektrikli araçlarıyla Çin'den yola çıkan Fan Huyu ve Gloria Chee çifti, 60 bin kilometrelik yolculukta 83 ülke gezdi.

YÜKSEKOVA'YA ULAŞTILAR

İran'dan sonra Türkiye'ye giriş yapan çift, Yüksekova ilçesine ulaştı.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN BİLGİ ALDILAR

Çinli çift, ilçenin doğal güzellikleri ve tarihi yerleri hakkında bölge sakinlerinden bilgi aldı.

"IRAK'A DOĞRU YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu belirten Gloria Cehee, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 83 ülke gezdik. Hedefimiz 197 ülkeyi gezmek. Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol katettik. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için böyle bir tur başlattık. İran'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Buradan da Irak'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki insanlarla sohbet ettik. Buranın doğal güzellikleri ve tarihi hakkında da bilgi aldık.