Çinli otomobil devleri Türkiye'ye geliyor: Manisa ve Samsun'a fabrika kuracaklar

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Otomobil devleri Türkiye'de fabrika açmak için sıraya girdi...

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi.

Bu kararın ardından harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi.

BYD ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla ülkemizde fabrika kuracak.

Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika için imzalar çoktan atıldı.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan temaslarının ardından yeni yatırımlara ilişkin müjde vermişti.

Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, "Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği otomobil yatırımlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

BYD YATIRIMINDA SON DURUM

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Bakan Kacır, geçen yıl BYD ile imza atıldığını belirterek, "Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar, 1 milyar dolarlık yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." dedi.

CHERY SAMSUN'A GELİYOR

Çinli otomotiv devi Chery ile görüşmelerin sona geldiğini belirten Bakan Kacır, "Başka markalarla da görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Hedefimiz ikinci büyük bir yatırımı da Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi bir diyalog içindeyiz. Bu iş olacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, Samsun'a kurulacak fabrikanın kapasite ve yatırım tutarının en az BYD kadar olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.