Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlu ifade verdi Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Pedagog eşliğinde ifade veren Saraç'ın oğlu M.S., babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını öne sürdü, bunun son bulması amacıyla suçlamada bulunduğunu söyledi.

DHA

Eşi Benan Saraç ile boşanma aşamasında olan Diyetisyen Ender Saraç, 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor..

Davaya dair duruşmaya bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Ender Saraç, duruşmaya avukatı Altın Mimir ile katıldı. Anne Benan Saraç da duruşmaya katıldı. Saraç'ın oğlu M.S. ise Adli Görüşme Odası'nda SEGBİS üzerinden duruşmada yer aldı.

Oğlu ifade verdi

M.S., pedagog eşliğinde verdiği ifadede annesiyle babasının ayrıldıklarını ve farklı dairelerde aynı binada yaşadıklarını, babasının kendisine kötü koktuğunu ifade ederek banyoya soktuğunu anlattı.

Annesini tehdit ettiği için istismar suçlamasında bulunduğunu söyledi

Babasının annesine barışmak için baskı yaptığını aktaran çocuk, annesinin babası tarafından tehdit edildiğini söyleyerek bunların son bulması için istismar suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

Annesine istismar iddiasını aktardığında annenin kendisine inanmadığını, ardından ise okuldaki rehberlik öğretmenine aktardığını ve sadece babasının okula çağrılacağını düşünerek kendisiyle konuşulduktan sonra babasının bir daha kendilerine yaklaşamayacağını düşündüğünü belirten M.S., istismar iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

"Çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir, korkuyorum"

Çocuk M.S., ifadesi sonrasında, "Eğer uzaklaştırma kararını uzatabiliyorsanız ömür boyu devam etmesini istiyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir. Bundan çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

Ender Saraç oğlunun ilk ifadesinin ezberletildiğini söyledi

Çocuğun beyanına karşı söz alan Dr. Ender Saraç, oğlunun ilk beyanının ezberletilmiş olduğunu ifade etti, mahkeme huzurunda verdiği beyanının gerçek olduğunu, 8 aydır görüşmediklerini ve bu nedenle bir şey ezberletmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Dava ertelendi

Mağdur M.S.'ye atanan temsil kayyumu ise M.S.'nin mahkemedeki beyanlarının ezberletilmiş olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Davada Aile Bakanlığı avukatı ise aile içi istismar dosyalarında mağdurların ifadelerini çoğu zaman değiştirdiklerine dikkat çekti ve M.S.'nin ilk ifadesine itibar edilmesini istediklerini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, adli görüşme raporunun hazırlanarak dosyaya gönderilmesinin beklenmesine karar verdi, duruşmayı ise 13 Haziran'a erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)