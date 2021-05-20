Cinsel saldırıdan yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'na hapis

23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP'li U.K., 15 yıl hapse çarptırıldı.

Maltepe'de bir kafede 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunan ve tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkındaki davada karar çıktı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık U.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık U.K. hakkında, daha önce hazırlanan mütaalada "Cinsel saldırı" ve "Cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

15 YIL CEZA ALDI

Davayı karara bağlayan heyet, sanık U.K. hakkında "tehdit" ve "cinsel saldırı" suçlarından ayrı ayrı dava açılsa da sanığın eyleminin "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, U.K.'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın yargılama sırasındaki davranışlarını dikkate alan mahkeme, olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle her iki suçtan verilen cezalarda indirim uygulamadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

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