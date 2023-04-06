Cinsiyet partisi düzenleyen anne sonucu beğenmeyince kutlamayı terk etti Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için organizasyon düzenleyen anne ve baba heyecanla balonu patlattı. Erkek çocukları olacağını öğrendiklerinde baba çılgına dönerken anne ise hüzne boğuldu.

ensonhaber.com Anne ve baba adaylarının cinsiyet öğrenme partileri sık sık gündem oluyor. Çeşitli kazaların ve güldüren anların yaşandığı partiler, sosyal medyada kullanıcılarının diline düşüyor. Bu kez görüntüler yurt dışından. Genç çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için yakınlarıyla birlikte bir organizasyon düzenledi. Baba çılgına döndü, anne ağladı Bu sırada anne ve baba, içi helyum gazı dolu olan balonu büyük bir heyecanla patlattı. Balondan erkek bebeği temsil eden mavi rengin çıkmasıyla baba sevinçten çılgına dönerken annenin hüznü ise kameralara yansıdı. Mekandan ayrıldı Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen genç kadın, ağlayarak organizasyonu terk etti. İşte o anlar...