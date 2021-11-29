Çip krizi ve ikinci el araç fiyatları vatandaşları sanayilere yönlendirdi

Çip krizinin açtığı sorunları ve ikinci el otomobillerin fiyatlarını gören vatandaşlar, soluğu oto saniyelerde alarak araçlarını bakıma aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan üretim ve uygulanan salgın önlemleri, çip krizine neden oldu.

ÇİP KRİZİNİN EN ERKEN 2023'DE ÇÖZÜLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Çip üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı markalar araçlarına yeni özellikleri ekleyemediğini bildirerek, krizden çıkışın en erken 2023 olarak öngörüldüğünü aktardı.

VATANDAŞLAR OTO SANAYİYE AKIN ETTİ

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından hem sıfır araç bulmanın çok zor olduğunu hem de ikinci el pazarının el yaktığını gören vatandaşlar soluğu oto sanayilerde aldı.

Vatandaşların, araçlarında aksattıkları bakımlarını ya da daha önce görmezden geldikleri küçük arızaları sanayilere getirerek tamir ettirmeye başladığı belirtildi.

"ARAÇ OLMAYINCA KAPIDAKİ DEĞERE BİNDİ"

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; sanayideki ustalar, "Araç olmayınca, kapıdaki değere bindi. Yakında hasar kaydına bakılmayacak, bakımlı araçlara rağbet artacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, "Ortalama sınıf bir aracın eksiğini 20 bin TL'ye tamamlayıp ilk günkü haline çevirebiliyorsunuz" dedi.