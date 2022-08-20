Çipetpet Arnavut Şevket hayatını kaybetti

"Çipetpet" videosuyla hafızalara kazınan Arnavut Şevket lakabıyla bilinen Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medyada bir döneme damga vuran ve "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal'dan sevenleri üzen bir haber geldi.

İstanbul'un kuşçuları belgeselinden tanıdığımız Arnavut Şevket ve Çipetpet Şevket olarak lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedilecek

İstanbul'da kaldığı huzurevinde vefat eden Şevket Kopal'ın 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Arnavut Şevket - Çipetpet

Şevket Topal kimdir?

Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğmuştur.

Küçüş yaştan itibaren kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla ünlenmiştir.

"Çipetpet" repliğiyle ünlendi

Saka kuşların kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör şirketinin reklamında oynamıştı.

Bu reklam "2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.