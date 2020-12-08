Çipli kimlik kartı nasıl alınır? Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Nüfus cüzdanı yenileme ücreti..

Çipli kimlik kartı nasıl alınır? Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Nüfus cüzdanı yenileme ücreti..

2020 yılının son günlerine yaklaşırken kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmemiş vatandaşlar, çipli kimlik kartı nasıl alınır, kimlik yenileme son günü ne zaman sorularını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Vatandaşlar “31 Aralık’ta kimlik yenileme işlemi bitecek mi?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Belirli bir sürede yenilenmesi gereken kimlik kartları için başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar öncesinde yeni kimlik kartı ücreti ve gerekli evrakları araştırıyor. İşte detaylar…

ÇİPLİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Yeni düzenleme ile birlikte Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartları ile değiştirmek için randevu alma şartı kaldırıldı. Ancak nüfus müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı randevu alarak gitmeniz faydanıza olacaktır.

Yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerinden herhangi birine veya size en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo199 Çağrı merkezinden ya da https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden randevu alınabilir.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

- Kimlik değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine ya da bankaya yatırmanız ve dekontunu getirmeniz gerekiyor.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25 Lira

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50 Lira

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır.

Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.