Cips fabrikasında mide bulandıran görüntü Sosyal medyada gündem olan bir videoda, fabrikada cipslerin yerlerde olduğu görüldü. Yere dökülen cipslerin kürekle yeniden taşıma bandına konulması ise mide bulandırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sosyal medyaya düşen bazı görüntüler halk sağlığını tehdit ediyor. Bu görüntüler ise genellikle yapım aşaması steril olmayan gıda ürünleri... Mide bulandıran görüntülere son olarak bir cips videosu eklendi. Yerlerde cips görüntüleri... Çalışanların bulunduğu ortamda cipslerin yerlerde olduğu, hijyenden oldukça uzak bir ortamda küreklerle makinelere atıldığı görüldü. Yere dökülen cipslerin kürekle yeniden taşıma bandına konulması ise mide bulandırdı. Umursamadan işleme devam ettiler Fabrika çalışanı kayıt altına alındığını umursamadan işleme devam ederken bu cipslerin paketlenerek satışa sunulacak olması tartışma yarattı. Görüntüleri izleyenler birbirlerine 'Cips yerken bir kez daha düşünün' yorumları yaptı.