Çırak ve kalfa adaylarına müjde! 2 bin 126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Çırak ve kalfa adaylarına müjde! 2 bin 126 TL hangi öğrencilere ödenecek?

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan lisesi gençlere müjdeyi verdi. Peki 2 bin 126 lira kimlere ödenecek? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı.

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, lise öğrencilerini sevindiek haberi de duyurdu.

Erdoğan mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

Öte yandan kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yarısı ödenecek.

Haberin akabinde öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki liselere ne kadar, kaç para ödenecek? Meslek lisesi öğrencilerine 2 bin lira mi verilecek? Kimlere ödeme yapılacak? İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve detaylar...

KALFA ADAYLARINA 2 BİN 126 LİRA ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine 2 bin 126 lira ödeme yapılacak." dedi.

Lise 12. sınıf 2 bin 126 lira mı ödenecek sorusu gündemde yer alırken Erdoğan konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

ÇIRAKLARA ASGARİNİN YÜZDE 30'U

"Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'unun ödenmesini sağlayan düzenleme tamamlandı. Kalfalık yeterliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. Ayrıca öğrencilerimizi iş kazalarına karşı sigortalarımızı yapacağız. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimize dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz. Artık 'aradığım elemanı' bulamıyorum kaygısı tarihe karışacak."