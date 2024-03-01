ensonhaber.com

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.

Emniyet güçlerimiz, yaptığı başarılı operasyonlarla suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak “Mahzen-2” operasyonları düzenlendi.

Elebaşılığını Zuhat Altunç’un yaptığı “Çirkinler” organize suç örgütü çökertildi.

'Çirkinler' çetesi çökertildi: 47 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.

Elebaşı Altunç'un ise yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

İşledikleri suçlar teker teker açıklandı

"Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de, gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, silahlı tehdit, silahla yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri, Arnavutköy’de uzun namlulu silahlarla saldırı eylemini gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve iş insanlarını yağma maksatlı kaçırarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarını işledikleri tespit edildi.