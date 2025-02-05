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DHA

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.

Emniyet güçlerimiz, yaptığı başarılı operasyonlarla suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

MİNİBÜS KUNDAKLADILAR

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve liderliğini yurt dışında firari olarak aranan Z.A.'nın yaptığı 'Çirkinler' adlı silahlı suç örgütü adına, örgüt yöneticisi tarafından aranarak tehditle haraç istenildiği ve bunu kabul etmeyen kişiye ait 2 minibüsün kundaklanarak yakıldığını belirledi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet görevlileri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 çete üyesini yakalayıp gözaltına aldı. Operasyon kapsamında tabanca, şarjör, 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.